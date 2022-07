KABARET Jordan et Alexis Felletin Felletin Catégorie d’évènement: Felletin

KABARET Jordan et Alexis Felletin, 10 juillet 2022, Felletin. KABARET Jordan et Alexis

Felletin

2022-07-10 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-10 Felletin Creuse Felletin – Espace Tibord du Châlard 14h30

– participation au chapeau

– Buffet / Buvette Info/réservation : 06 75 01 98 14 Pour la première fois à Felletin, Jordan et Alexis vous font découvrir l’univers de leur KABARET pour un spectacle, haut en couleurs, drôle et émouvant. Organisé par …

le Club Bel Automne, l’UNRPA et les Amis de la Gioune – Espace Tibord du Châlard 14h30

– participation au chapeau

– Buffet / Buvette Info/réservation : 06 75 01 98 14 Felletin

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégorie d’évènement: Felletin Autres Lieu Felletin Adresse Felletin Ville Felletin lieuville Felletin

Felletin Felletin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/felletin/

KABARET Jordan et Alexis Felletin 2022-07-10 was last modified: by KABARET Jordan et Alexis Felletin Felletin 10 juillet 2022

Felletin