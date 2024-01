Kabareh Cheikhats Le 360 Paris Music Factory Paris, vendredi 9 février 2024.

Le vendredi 09 février 2024

de 20h30 à 22h00

Public adolescents adultes.

Un spectacle qui parcourt les siècles ! Les Cheikhates, ces femmes libres mais marginalisées interprêtées par des hommes habillés de robes chatoyantes, maquillés comme des stars de cinéma.

LE CONCEPT

Dans Kabareh Cheikhats, des hommes habillés de robes chatoyantes, maquillés comme des stars de cinéma, interprètent un répertoire qui parcourt les siècles: celui des cheikhates, ces femmes libres mais marginalisées qui dénoncent les injustices et offrent l’ivresse des chants et des danses du patrimoine populaire marocain. Un hommage plein d’aplomb, qui brise des tabous toujours vivaces. Libres et fières mais marginalisées, les cheikhates défient les préjugés, dénoncent les injustices et offrent l’ivresse des chants et des danses du patrimoine populaire marocain.

La Compagnie : JAA (Jouk Attamthil Albidaoui)

Jouk Attamthil Albidaoui ( JAA) ou le Chœur de la Représentation Bidaoui est une association dont le but est de conserver et d’illustrer le patrimoine des arts du spectacle du Maroc en général, et de la grande région de Casablanca en particulier. Le groupe se donne pour but de répertorier, d’archiver, d’illustrer, d’interpréter, et de donner une seconde vie à ce patrimoine et de le promouvoir auprès des nouvelles générations au Maroc ainsi qu’à l’étranger.

Possibilité de boire et manger sur place chez Âbi, notre nouveau lieu de vie.

