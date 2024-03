KABARECH CHEIKHATS x AZIZ KONKRITE Makeda Marseille, jeudi 7 mars 2024.

KABARECH CHEIKHATS x AZIZ KONKRITE ♫♫♫ Jeudi 7 mars, 20h00 Makeda 20€ en pré-vente / 24€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-07T20:00:00+01:00 – 2024-03-07T23:59:00+01:00

Toute la troupe survoltée des Kabareh Cheikhats , accompagnée du producteur Aziz Konkrite, viendront vous offrir une soirée sur le ton des fêtes populaires Marocaines.

Vous découvrirez deux interprétations de leur patrimoine arabo-berbère, toutes aussi originales que entrainantes. un voyage dans un futur passé, aux sonorités du Maghreb et qui appellent à votre esprit de la fête et de la bonne humeur.

KABAREH CHEIKHATS [CABARET CHA BI MAROCAIN]

Kabareh Cheikhats est de retour en région parisienne, et ce sera au Point Fort d’Aubervilliers que vous pourrez découvrir ou redécouvrir cette troupe colorée de musiciens, chanteurs et danseurs, exploitant leur féminité pour payer hommage et respect aux grandes cheikhats marocaines. Un répertoire musical digne d’un séjour touristique hors piste au plus profond des régions rurales et urbaines du Maroc, à la croisée du concert et du cabaret, rythmé, entraînant et émouvant. Kabareh Cheikhat est un hommage souriant à ces grandes femmes, rebelles tardivement comprises, de la musique marocaine.

Aziz Konkrite (Dj / Producteur/Archiviste)

Avec son live « Siba Sawt System », Aziz puise son inspiration dans ses vinyles 45 tours qu’il part dénicher à moto dans tous les coins du Maroc depuis près d’une 15 aine d’années. Il en extrait l’essence et l’injecte dans des productions électroniques pour offrir un voyage électrique dans les traditions musicale du Maroc, Aîta, Reggada, Gnaoua, Ahouach…le son du « Bled Siba », aux allures futuristes et taillées pour les dancefloors

Tous nos évènement sur notre site lemakeda.com

INFOS PRATIQUES

️ PREVENTE : 20€ • SUR PLACE : 24€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

VESTIAIRE OUVERT

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/association-orizon-sud/event/o8wy5-kabarech-cheikhats-x-aziz-konkrite-7th-mar-le-makeda-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]