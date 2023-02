Kabaka Pyramid NEW MORNING PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Kabaka Pyramid NEW MORNING, 22 mars 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 19:30. Tarif : 27.0 à 27.0 euros. KABAKA PYRAMID + 1ère partieAprès la sortie de son très attendu album "The Kalling" en septembre dernier, Kabaka Pyramid débarque au Metronum le jeudi 2 mars 2023 ! Kabaka Pyramid est le nouveau visage du reggae en Jamaïque, figure de proue du « Reggae Revival ». Artiste hybride aux multiples talents, musicien, ingénieur du son, producteur et parolier révolutionnaire, il multiplie les hits et les collaborations avec des artistes incontournables comme Chronixx, Protoje, ou encore Akon.Désormais accompagné par l'une des stars mondiales du reggae Damian Marley, producteur des albums « Kontraband » (2018) et "The Kalling" (2022), la musique de Kabaka Pyramid rayonne mondialement et prône une élévation spirituelle avec des messages conscients et engagés notamment avec le hit "Red Gold and Green" extrait de son dernier album.Avec son band sensationnel Bebble Rockers il viendra diffuser son style unique, fusionnant habilement le lyrisme du hip-hop avec la puissance, l'énergie et la mélodie du reggae, sur la scène du New Morning ! NEW MORNING PARIS 7-9 R.DES PETITES-ECURIES Paris

