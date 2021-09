Roquevaire Yo’s BREW Bouches-du-Rhône, Roquevaire KAAZ Yo’s BREW Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Yo’s BREW, le vendredi 1 octobre à 20:00

Le groupe KAAZ reprend les plus grands tubes des années 70 à aujourd’hui! Ce duo original et authentique vous fera vivre des moments de fêtes exceptionnels!! Sandrine aux cordes vocales et Christophe aux cordes pincées pour le bonheur de tous!! [https://www.facebook.com/GroupeKaazLive](https://www.facebook.com/GroupeKaazLive)

Entrée libre

♫♫♫ Yo’s BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T20:00:00 2021-10-01T23:00:00

