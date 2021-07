Erquy Cinéma d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy KAAMELOT Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

KAAMELOT Cinéma d’Erquy, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Erquy. KAAMELOT

du mercredi 21 juillet au samedi 24 juillet à Cinéma d’Erquy

Durée : 2h Réalisateur : Alexandre Astier Interprètes : Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier **Synopsis** : Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ? SORTIE NATIONALE Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T20:30:00 2021-07-21T22:00:00;2021-07-22T17:30:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-23T17:30:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-24T20:30:00 2021-07-24T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Étiquettes évènement : Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy