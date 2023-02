KA AND THE BLUE DEVILS & LEOCED AND THE OLDTIMERS & LE SHAR M.J.C. PICAUD – LA TANGENTE CANNES CEDEX Catégories d’Évènement: 06403

KA AND THE BLUE DEVILS & LEOCED AND THE OLDTIMERS & LE SHAR M.J.C. PICAUD – LA TANGENTE, 25 février 2023, CANNES CEDEX. KA AND THE BLUE DEVILS & LEOCED AND THE OLDTIMERS & LE SHAR M.J.C. PICAUD – LA TANGENTE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 19:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros. KA AND THE BLUE DEVILS (blues rock – fr) Une formation en Quintet, des passionnés de Blues, Jeff Rebsamen son mari, unis dans la vie comme sur scène. Une guitare solo accrocheuse, mélodique, un son reconnaissable. Une section rythmique implacable menée par Guillaume Le Ker et Franck Abou. Au clavier orgue Hammond Serge Salacroup la touche de folie du groupe, merveilleux soliste, au service de la musique. LEOCED AND THE OLDTIMERS (blues pop – fr) Ced Puleo alias Leoced, est un auteur/compositeur interprète habitué des scènes blues de la région. Guitariste chanteur de plusieurs formations, Il a quelques premières parties au compteur comme Fred Chapelier/Billy Price, DEVON ALMAN, KING KING, PAT MAC MANNUS ou encore les YARD BIRDS… En 2020, il sorts son premier album solo « Humain », composé de 10 titres originaux, dans lequel il mélange toutes ses influences rock, blues, jazzy et chanson française. Sa musique est plutôt « feeling good » et empreinte de textes français décalés et poétiques. LE SHARK (rock blues – fr) Adolescent, Marc Piola Caselli donne son premier concert au lendemain d'un show niçois d'ACDC ! Electrochoc ! Surnommé Le Shark par ses pairs, il s'affirme depuis bientôt trois décennies comme l'un des guitaristes les plus intenses de la scène rock azuréenne (Carolyn Monroe, Cabine 13, Barizone Comedia Orchestra, The Low Budget Men…). Son deuxième album solo, « Un Jour Plus Loin » (sortie décembre 2021) confirme un auteur compositeur interprète original, soucieux de faire cohabiter énergie rock, refrains immédiats et prose francophone dénuée d'artifices. Ses textes aiguisés et directs, parfois candides dans leur férocité, son jeu de guitare sous haute tension délimitent un univers à la croisée du rock et de la pop qui tranche avec la production francophone actuelle. « C'est comme s'il y avait deux personnes en moi. Celle qui écrit les chansons sur une trame de départ généralement acoustique, qui assume enfin d'exprimer l'émotion en français dans le texte. Et l'instrumentiste qui rudoie l'arrangement sur scène, quand la guitare reprend ses droits ! »

