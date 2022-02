K-TIME : Beyond Squid Game Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

K-TIME : Beyond Squid Game Marseille 1er Arrondissement, 25 février 2022, Marseille 1er Arrondissement. K-TIME : Beyond Squid Game Cinéma les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement

2022-02-25 – 2022-02-27 Cinéma les Variétés 37 rue Vincent Scotto

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 4.9 9.8 Le cinéma Les Variétés accueille le temps d’un du genre survival et de la culture coréenne le week-end du 25 au 27 février 2022.



Les projections de films sont aux tarifs habituels du cinéma, les animations sont sur entrée libre (consommation obligatoire).



Au programme :



Vendredi 25 février

19h45 J.S.A (Joint Security Area) de Park Chan-wook (2000, 1h50) / VOSTF / Thriller.



Samedi 26 février

17h BATTLE ROYALE de Kinji Fukasaku (2000, 1h53) / VOSTF / Survival. Interdit au -16 ans.

19h Séance suivie d’une conférence sur le genre survival par Denis Alcaniz.

20h BARKING DOG de Bong Joon-ho (1999, 1h48) / VOSTF / Comédie noire.

22h Animation : tentez de découvrir les références de films parmi ces clips k-pop



Dimanche 27 février

14h Animation : QUIZ HALLYUWOOD test de connaissances en culture coréenne : k-pop, k-drama, k-beauty, cinéma, folklore… Avec dotation pour le/la meilleur/e !

15h30 ANTIQUE de Min Kyu-dong (2008, 1h52) / VOSTENG / Thriller-comédie. Film inédit en salle !

