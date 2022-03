K-Pop Academy 2022, 6 juin 2022, .

Date et horaire exacts : Du lundi 06 juin 2022 au jeudi 23 juin 2022 :

Genre emblématique de la vague coréenne Hallyu, la K-pop est en plein essor en Occident, depuis plus de 10 ans, et le jeune public français n’y fait pas exception. Ainsi, le nombre d’amateurs de chansons entraînantes et de danses reprises par toute une génération augmente sans cesse, les adeptes se comptant par millions et étant, chaque année, de plus en plus nombreux. Ambassadrices de ce mouvement, les stars de la K-pop sont devenues les nouvelles idoles des jeunes.

C’est pour répondre à la passion des fans français que le Centre Culturel Coréen a lancé en 2016 la première édition de la K-Pop Academy, proposant des sessions de chant et de danse.

Les précédentes éditions ayant remporté un joli succès, le Centre organise, cette année, la 4e édition de l’académie, qui sera cette fois entièrement consacrée à la danse. Rendez-vous donc du 6 au 23 juin pour des stages de deux semaines (13 heures de cours par session) entièrement gratuits (les dates et lieux seront annoncés sur notre site internet en mai).

À l’issue de ces stages de danse proposant deux niveaux (débutant et moyen), les participants auront la chance de pouvoir présenter le fruit de leur travail au public dans le cadre de la grande finale du concours annuel « K-Pop World Festival France », le vendredi 24 juin (diffusion en ligne).

Nous vous invitons donc à venir danser sur vos morceaux de K-pop préférés dans une atmosphère entraînante, tout en donnant libre cours à votre talent ! Saisissez la chance de progresser et, peut-être,de monter sur scène grâce aux mille et un conseils de nos intervenants qui vous permettront de suivre les traces de vos stars favorites !

La K-Pop Academy se déroulera également en régions à La Rochelle, Montpellier et Nantes en mai et juin (sous réserve), respectivement co-organisée avec les associations Neoleumsae, Corée’Graphie et Printemps coréen.

