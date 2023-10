K-plus festival, festival gastronomique et écologique coréen Université Ouverte – Hall A Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 20 octobre 2023 au samedi 21 octobre 2023 :

vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Les 20 et 21 octobre, l’Université Ouverte organise en partenariat avec Misikga, épicerie coréenne, un festival gastronomique et culturel. Ce festival incarne le futur de la cuisine coréenne en mettant en avant des valeurs essentielles telles que la durabilité et la santé. Au cours de ces deux jours, une expérience gustative unique et riche sera assurée.

Ce que vous pourrez découvrir :

Découvrez des plats coréens traditionnels sains et simples, comme le bibimbap ancestral, mais aussi du poulet frit authentique comme en Corée.

Plongez dans des conférences captivantes sur des sujets tels que le kimchi, le makgeolli, mais aussi le premier livre de recette coréen datant du 15e siècle, enrichissant ainsi votre expérience culinaire.

Partagez l’esprit culturel coréen grâce à des concerts d’instruments et de chants traditionnels coréens.

Des stands de K-beauty et K-culture seront également présents pour une expérience culturelle authentique,

Vous aurez aussi l’opportunité de vous vêtir d’un Hanbok traditionnel pour des photos mémorables.

Programme

Vendredi 20 octobre

14h – 14h15 et 17h – 17h15 : concert de samulnori, par Olsou, association française pratiquant les instruments traditionnels coréens.

17h – 18h : concert pansori, par Choi Min Kyoung, chanteuse traditionnelle coréenne.

Samedi 21 octobre

13h30 – 13h45, 15h – 15h15, 17h – 17h15 : concert de samulnori, par Olsou, association française pratiquant les instruments traditionnels coréens.

15h30 – 16h30 : conférence sur la fermentation coréenne, par Misikga, spécialiste de la fermentation coréenne.

En dehors du festival

Lundi 16 octobre

17h30 – 18h30 : Conférence sur le Soo Woon Jap Bang, par Kim Do Eun, spécialiste des cuisines du 16ème siècle. Réservation.

Explorez les trésors culinaires de la dynastie Joseon du 16eme siècle lors de notre conférence dédiée à ces recettes ancestrales, désignées comme un patrimoine culturel tangible depuis 2012. Grâce au travail de l’érudit Kim Yoo (1491-1555), ce recueil précieux dévoile les secrets de la préparation des alcools et des plats coréens d’autrefois.

Les termes « Soo Woon » (culture alimentaire de haut niveau) et « Jap Bang » (nombreuses variantes) désignent des recettes conçues pour les palais les plus exigeants, représentant un véritable art culinaire. Notre conférence a pour objectif de préserver et de transmettre ces précieuses méthodes de fabrication des plats et des boissons

Lundi 23 octobre

10h – 12h : Conférence – atelier sur le kimchi, par Lee Ha Yeon, élue maître artisan du kimchi. Réservation.

Université Ouverte – Hall A 5 rue Thomas Mann 75013 Paris

Contact : https://www.k-plusfestival.com/ universite-ouverte@u-paris.fr https://www.facebook.com/kplusfestival/ https://www.facebook.com/kplusfestival/

