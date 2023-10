Cet évènement est passé K-Party Le Food Society Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris K-Party Le Food Society Paris Paris, 14 octobre 2023, Paris. .Tout public. gratuit Entrée gratuite, sur inscription Quizz, show de danse, random dance, jeux d’arcade, dj sets … Viens découvrir la Corée au cours d’une soirée exceptionnelle au Food Society Paris. Le food society et son enseigne Comptoir Corréen s’associent avec la marque Jinro pour une soirée dédiée à la culture coréenne. On vous attend dès 18h pour un quizz hosté par les légendaires Rue St Denis et Madame Wasabi. On poursuit avec le Baddest Crew pour un dance show puis une Random Dance pour vous échauffer avant les DJ Set par Tigarah et Wars. Le Food Society Paris 68 avenue du Maine 75014 Paris Contact : https://dice.fm/venue/le-food-society-paris-p5np hello@foodsociety.fr https://dice.fm/venue/le-food-society-paris-p5np

