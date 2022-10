K par K – Cie Sacorde Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Plestin-les-Grèves

K par K – Cie Sacorde Plestin-les-Grèves, 29 octobre 2022, Plestin-les-Grèves. K par K – Cie Sacorde

Espace Culturel An Dour Meur Place de Kerilly Plestin-les-Grèves Ctes-d’Armor Place de Kerilly Espace Culturel An Dour Meur

2022-10-29 – 2022-10-29

Place de Kerilly Espace Culturel An Dour Meur

Plestin-les-Grèves

Ctes-d’Armor Spectacle de cirque acrobatique – tout public. D’après des rencontres, des récits recueillis, et les expériences personnelles des artistes, K par K ouvre une fenêtre sur la déshumanisation actuelle des phénomènes migratoires. Entre détresse, survie, espoir et souvenirs joyeux, ce spectacle traverse une palette de turbulentes histoires, prenant en compte les drames mais aussi l’énergie vitale que portent les exilés. K par K est un cri solidaire et humaniste, aussi optimiste que déchirant, qui défend le mélanges des cultures. +33 2 96 23 98 80 http://www.andourmeur.com/ Place de Kerilly Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Plestin-les-Grèves Autres Lieu Plestin-les-Grèves Adresse Plestin-les-Grèves Ctes-d'Armor Place de Kerilly Espace Culturel An Dour Meur Ville Plestin-les-Grèves lieuville Place de Kerilly Espace Culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves Departement Ctes-d'Armor

K par K – Cie Sacorde Plestin-les-Grèves 2022-10-29 was last modified: by K par K – Cie Sacorde Plestin-les-Grèves Plestin-les-Grèves 29 octobre 2022 Ctes-d'Armor Espace Culturel An Dour Meur Place de Kerilly Plestin-les-Grèves Ctes-d'Armor Plestin-les-Grèves

Plestin-les-Grèves Ctes-d'Armor