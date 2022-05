K.O.C. 15 | Knock Out Championship Châteaubernard Châteaubernard Catégories d’évènement: Charente

K.O.C. 15 | Knock Out Championship Châteaubernard, 8 octobre 2022, Châteaubernard. K.O.C. 15 | Knock Out Championship Complexe Omnisports des Vauzelles 19 rue des Vauzelles Châteaubernard

2022-10-08 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-08 Complexe Omnisports des Vauzelles 19 rue des Vauzelles

Châteaubernard Charente Châteaubernard L’élite du circuit français sera réunit pour un gala d’exception alliant différentes disciplines martiales.

Voilà 15 ans que les K.O.C font frémir les fans de combat, les spécialistes sont unanimes le K.O.C est une valeur sûre, un gage de qualité. ffernandez@pythagorejiujitsu.com +33 6 08 88 68 28 http://www.koc-cognac.fr/ Complexe Omnisports des Vauzelles 19 rue des Vauzelles Châteaubernard

