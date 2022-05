K, la baleine Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

K, la baleine Marseille 7e Arrondissement, 7 juillet 2022, Marseille 7e Arrondissement. K, la baleine Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-07-07 14:30:00 – 2022-07-07 Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône K. est une jeune baleine. Elle adore manger du Krill dans les eaux froides, des crevettes délicieuses. Ce qu’elle aime par dessus tout, c’est chanter, mais elle chante mal ! Elle casse les oreilles comme on dit.



Alors elle part en quête de la vieille baleine. Elle veut écouter ses conseils pour atteindre les chants si beaux et mélodieux des autres baleines. Sur son chemin, elle croise Momo – Le cachalot, un Sonar, un coach sportif, elle fera même la fête au milieu des déchets. Arrivée en Antarctique face à la vieille baleine, elle comprendra que seules les baleines mâles peuvent émettre des sons aussi puissants. Elle n’avait pas compris qu’elle n’était pas un mâle.



Mise en scène : Geoffrey Coppini

Texte & jeu : Caroline Diatta



À partir de 5 ans

(durée : 45 min) Une plongée de 45 min dans l’océan de K. La baleine. Accueil K. est une jeune baleine. Elle adore manger du Krill dans les eaux froides, des crevettes délicieuses. Ce qu’elle aime par dessus tout, c’est chanter, mais elle chante mal ! Elle casse les oreilles comme on dit.



Alors elle part en quête de la vieille baleine. Elle veut écouter ses conseils pour atteindre les chants si beaux et mélodieux des autres baleines. Sur son chemin, elle croise Momo – Le cachalot, un Sonar, un coach sportif, elle fera même la fête au milieu des déchets. Arrivée en Antarctique face à la vieille baleine, elle comprendra que seules les baleines mâles peuvent émettre des sons aussi puissants. Elle n’avait pas compris qu’elle n’était pas un mâle.



Mise en scène : Geoffrey Coppini

Texte & jeu : Caroline Diatta



À partir de 5 ans

(durée : 45 min) Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-09-24 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 7e Arrondissement Autres Lieu Marseille 7e Arrondissement Adresse Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve Ville Marseille 7e Arrondissement lieuville Théâtre Badaboum 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-7e-arrondissement/

K, la baleine Marseille 7e Arrondissement 2022-07-07 was last modified: by K, la baleine Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement 7 juillet 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône