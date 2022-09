CONCERT ZEPH – SupermarchéGoGo K-fêt INSA Lyon Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

CONCERT ZEPH – SupermarchéGoGo K-fêt INSA Lyon, 13 octobre 2022, Villeurbanne. CONCERT ZEPH – SupermarchéGoGo Jeudi 13 octobre, 21h00 K-fêt INSA Lyon ? Viens assister au concert de ZEPH, un groupe grand format aux cuivres puissants et aux rythmes affirmés ! Ils seront suivis de SupermarchéGoGo, un DJ set 100% House par un duo insalien ! handicap moteur mi K-fêt INSA Lyon 18 Avenue des Arts 69100 Villeurbanne France Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes —— INFOS PRATIQUES —— ? À la K-fêt INSA Lyon

? Le jeudi 13 octobre 2022

⌚ À 21h00 ⚠️⚠️ Réservation obligatoire si tu n’es pas étudiant.e INSA Lyon ⚠️⚠️

(si tu l’es, viens comme tu es, pas besoin de billet ?) —————————————– ZEPH Préparez-vous à être emportés par la tornade de ZEPH ! Cet ensemble instrumental Lyonnais composé de 8 musiciens saura vous emmener vers les territoires du Groove. Leur signature musicale : Une rythmique affirmée et des cuivres puissants qui se répondent en permanence. Ce groupe grand format, c’est aussi le beat, l’afro, l’impro, le métissage et par-dessus tout une fougue et une énergie unique ! En bref, une formation qui ne peut pas laisser indifférent. Benjamin Meunier : trompette

Fanny Bouteiller : basse

Gregory Ivanoff : saxophone alto

Jeremie Le Feuvre : guitare

Julien Jet : trombone

Lucas Meunier : saxophone ténor

Quentin Fresnel : saxophone baryton

Samuel Neyhousser : batterie —————————————– SUPERMARCHÉGOGO SupermarchéGoGo est l’union de deux amis musiciens de longue date, sous forme d’un DJ set 100% House. Par ses compositions originales, le duo propose une house moderne, qui fusionne des sonorités électroniques et acoustiques. Dans la lignée d’artistes tels que Björk ou Henri Wu, les univers de SMGG s’imprègnent de couleurs nu jazz et pop, pour une House électrisante. Hugo Vieilly : machines, basse & percussions

Hugo Rinville : machines, claviers & percussions

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T21:00:00+02:00

2022-10-13T23:30:00+02:00 Léon Chauvel, Agathe Lepetit

