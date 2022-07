K. – Alexis Armengol Marseille 1er Arrondissement, 29 novembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

K. – Alexis Armengol

162 La Canebière Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière

2022-11-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-11-30

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

10 37 Aucun mot ne sort de la bouche de ce petit garçon pourtant vif et intelligent, seulement quelques bruits énigmatiques, d’étranges sons et mélodies. Il n’a pas perdu sa langue, il n’aurait jamais voulu en avoir une. On dit qu’il est autiste. Son histoire mise en mots, en images et en musique se propose comme une expérience esthétique sur l’altérité qui sonde la vulnérabilité humaine.



L’artiste qui a fait des études de psychologie clinique nous invite à poser un regard compréhensif et bienveillant sur la différence. La singularité de son travail sonore et visuel repose sur le fait que le héros n’est pas interprété par un comédien mais est un personnage de film d’animation dont on ne voit que des fragments de corps, à commencer par son regard hyper expressif.



Compagnie Théâtre à cru

Écriture, conception, mise en scène : Alexis Armengol

Dessins et film d’animation : Shih Han Shaw et Félix Blondel

Scénographie : Heidi Folliet

Régie générale et régie lumière : Rémi Cassabé

Création lumière : Sébastien Marc

Création et régie son : Quentin Dumay

Création musique : Romain Tiriakian

Avec Laurent Seron-Keller, Romain Tiriakian et Shih Han Shaw



Tribu – À partir de 9 ans

Durée : environ 1h15



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.

Au centre d’un propos on ne peut plus parlant, Kumar, jeune garçon de onze ans, ne parle pas et nous place face au mystère du silence et de la différence.

https://www.lestheatres.net/fr/a/3679-k

Aucun mot ne sort de la bouche de ce petit garçon pourtant vif et intelligent, seulement quelques bruits énigmatiques, d’étranges sons et mélodies. Il n’a pas perdu sa langue, il n’aurait jamais voulu en avoir une. On dit qu’il est autiste. Son histoire mise en mots, en images et en musique se propose comme une expérience esthétique sur l’altérité qui sonde la vulnérabilité humaine.



L’artiste qui a fait des études de psychologie clinique nous invite à poser un regard compréhensif et bienveillant sur la différence. La singularité de son travail sonore et visuel repose sur le fait que le héros n’est pas interprété par un comédien mais est un personnage de film d’animation dont on ne voit que des fragments de corps, à commencer par son regard hyper expressif.



Compagnie Théâtre à cru

Écriture, conception, mise en scène : Alexis Armengol

Dessins et film d’animation : Shih Han Shaw et Félix Blondel

Scénographie : Heidi Folliet

Régie générale et régie lumière : Rémi Cassabé

Création lumière : Sébastien Marc

Création et régie son : Quentin Dumay

Création musique : Romain Tiriakian

Avec Laurent Seron-Keller, Romain Tiriakian et Shih Han Shaw



Tribu – À partir de 9 ans

Durée : environ 1h15



Une programmation Théâtre du Gymnase, Hors les Murs.

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-07-08 par