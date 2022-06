K A I R O S x Le 6b in Deep Space Le 6b Saint-Denis Catégories d’évènement: île de France

ceci est une invitation au voyage. un voyage hors du temps. un voyage lointain et infini. une immersion du dimanche soir. ⌈ceci est une invitation au voyage. un voyage hors du temps. un voyage lointain et infini. une immersion du dimanche soir. un instant partagé. une connexion à soi et aux autres. décollage imminent dimanche 19 juin au 6B, de 16h à 23h. destination : les profondeurs de l’espace. le son sera hypnotique. l’image sera envoûtante⌋ LINE UP

Modgeist (LIVE – Modular)

https://soundcloud.com/modgeist

Megasame

https://soundcloud.com/megasame

Beefter Krew (Wasko, SFD’A, Tonio Baldeck)

https://soundcloud.com/beefter-krew

VJINGSOJE

Un collectif de 4 potes passionnés d’art et de design. Leur credo ? Immersion et amour des belles images.Instagram: https://www.instagram.com/soje_paris/ L’espace plage sera accessible pour profiter du soleil entre deux voyages cosmiques.

La Petite Casa, traiteur artisanal de Saint-Denis, nous régalera avec sa cuisine d’inspiration méditerranéenne.

Pas de vestiaire sur place.

LIEU : Ancien bâtiment industriel, le 6b lieu de création et de diffusion pluridisciplinaire à Saint-Denis ouvert depuis février 2010 ; c’est l’un des tiers-lieux français les plus inspirants par son ouverture et sa gestion communautaire innovante. FREENOW : une réduction de 10€ sur les 2 premières courses valable partout en France sur tous les services FREENOW : vtc, trottinettes, scooters et voiture en autopartage. Code Promo : KAIROS20. QUI SOMMES NOUS ? Pour découvrir l’univers de Kairos :

☛ Instagram: https://www.instagram.com/kairos.sunday/

☛ Notre site: https://www.kairos-sunday.com/

Kairos

