WHAT THE DICKENS JYM BAR Nantes, 25 novembre 2023, Nantes.

What the Dickens, c’est quatre musiciens aux univers bien distincts mais complémentaires, se réunissant pour créer une musique à la fois sensible et féroce, qui oscille entre les montagnes d’Amérique et les villes européennes.

Le storytelling, toujours ancré au cœur d’un set dynamique, est aussi bien enraciné dans une pop planante, que dans le rock des 90’s.

JYM BAR 39 quai de Versailles, 44000 Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

La plupart des évènements du JYM sont gratuits et les rencontres garanties.

Profitez de notre terrasse ensoleillée au bord de l’Erdre ou de notre jardin intérieur (à privatiser).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

