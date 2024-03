JYDS Place des Carmes Istres, vendredi 21 juin 2024.

JYDS Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 20h30 Place des Carmes Entrée Libre et Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T20:30:00+02:00 – 2024-06-21T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-21T20:30:00+02:00 – 2024-06-21T21:00:00+02:00

Jyds, un artiste qui vient de la Nouvelle-Calédonie et qui aimerait faire voyager les mélodies du Kaneka à un nouveau public à travers la fête de la musique.

https://youtu.be/TbBH5lPoTxc?feature=shared

