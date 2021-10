# J’y suis j’y reste : 1ère rencontre étudiants/entreprises Stade Pompidou, 7 octobre 2021, Valence.

# J’y suis j’y reste : 1ère rencontre étudiants/entreprises

Stade Pompidou, le jeudi 7 octobre à 18:00

Vous souhaitez tisser des liens avec les étudiants de Valence-Romans ? Vous voulez présenter votre entreprise et les perspectives de stage, d’alternance, de recrutement qu’elle offre ? Alors profitez de cette opportunité et rejoignez-nous pour cette première soirée de rencontre des étudiants et des entreprises ! De nombreux étudiants déjà inscrits à la recherche de stage, de CDD et CDI venant d’horizons variés : Droit, Finance, Informatique, Biologie, Management, GEA…. Intéressé.e ? Alors, à vos marques, prêt ? participez ! Attention, inscriptions en nombre limité : 40 places (PAF : 30 € par entreprise, 2 représentants maximum) Au programme 18h : Accueil 18h30 : Activités ludiques (course, lancer, saut, relais) organisées par l’EARV (Entente Athlétique Rhône Vercors) (Pas besoin d’être un sportif confirmé, ces activités sportives sont à la portée de tous. Prévoyez une paire de baskets, une tenue adaptée, et vos cartes de visite !) 20h30 : Temps d’échanges et Cocktail dinatoire Pass sanitaire obligatoire

Sur Inscription

Vous souhaitez tisser des liens avec les étudiants de Valence-Romans ?

Stade Pompidou Rue Jean Vilar 26000 VALENCE Valence Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T18:00:00 2021-10-07T22:30:00