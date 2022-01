J’vais à la Mer Centre Nautique Ile-Tudy, 10 juillet 2022, Île-Tudy.

J’vais à la Mer

du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet à Centre Nautique Ile-Tudy

Viens passer tes vacances à la Mer ! La plage de l’Île-Tudy sera ton terrain de jeux privilégié où tu pourras réaliser les plus beaux châteaux de sable et profiter de tes vacances au soleil… La plage sera aussi le lieu parfait pour découvrir plein de jeux collectifs et faire de la pêche à pied pour y ramasser coquillages et crustacés, avant de confectionner un aquarium ! A marée haute, nous te proposons une séance de pêche à la balance. Des baignades quotidiennes te seront proposées avec notre surveillant de baignade et l’équipe d’animation ; des jeux dans l’eau seront aussi au programme. Au cours du séjour, une chasse au trésor passionnante te sera également proposée, avec des énigmes et des défis à résoudre… Les animateurs révéleront tes talents d’artiste à travers l’activité land art : en récupérant les galets et les coquillages, tu vas créer une véritable oeuvre d’art sur le sable ! De riches moments de partage et de complicité lors des veillées sont programmés pour le bonheur et le plaisir des enfants. Enfin le temps d’une soirée, tes animateurs te feront déguster les véritables crêpes bretonnes, repas authentique de la région ! Un séjour concocté où tous les bienfaits de la mer seront exploités dans cette colonie.

459

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Nautique Ile-Tudy 1 Rue des Mousses 29980 Île-Tudy Île-Tudy Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T08:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T19:00:00