A la découverte de l’Ours Juzet d’Izaut, 29 juillet 2020 08:30, Juzet-d'Izaut. 29 juillet – 26 août 2020, les mercredis Sur place Tarif à partir de 16 euros. Dès 12 ans (mineurs accompagnés) 05 61 97 48 44 Partez en montagne pour découvrir l’espèce emblématique des Pyrénées. Guidé par un accompagnateur en Montagne membre du Réseau Ours Brun, vous apprendrez tout du seigneur des Pyrénées, de son habitat et de son retour dans le massif. Alimentation, reproduction, hibernation … mais aussi protection et cohabitation, l’ours n’aura plus de secret pour vous. Juzet d’Izaut Juzet d’Izaut 31160 Juzet-d’Izaut Haute-Garonne mercredi 29 juillet 2020 – 08h30 à 12h30

mercredi 5 août 2020 – 08h30 à 12h30

mercredi 12 août 2020 – 08h30 à 12h30

mercredi 19 août 2020 – 08h30 à 12h30

mercredi 26 août 2020 – 08h30 à 12h30

