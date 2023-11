Charlie Winston – As I Am – Tournée ESPACE JEAN LURCAT Catégories d’Évènement: Essonne

Juvisy-sur-Orge Charlie Winston – As I Am – Tournée ESPACE JEAN LURCAT, 17 novembre 2023, JUVISY SUR ORGE. Charlie Winston – As I Am – Tournée ESPACE JEAN LURCAT. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. COMMUNE DE FRANCONVILLE-LA-GARENNE PLATES V-R-2020-002172/V-R-2020-002173 PRESENTE CE SPECTACLE Charlie Winston Son 5° album, conçu durant le confinement, est un succès ; comme en témoigne sa tournée AS I AM TOUR ! qui joue à guichets fermés. Sur scène, c’est un véritable show rock, à la fois généreux, intime et survolté ! Charlie Winston, accompagné de ses musiciens, donne véritablement vie aux titres de son dernier album et se livre comme jamais auparavant. Un artiste à voir absolument !N° téléphone accès PMR : 01 39 32 66 06Arrêt de train : Franconville/ Le Plessis Bouchard puis 15 minutes de marche. Plusieurs parking payant à proximité mais gratuit à partir de 19h00 Charlie Winston Charlie Winston Votre billet est ici ESPACE JEAN LURCAT JUVISY SUR ORGE Place du Maréchal Leclerc Essonne 24.2

EUR24.2. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Essonne, Juvisy-sur-Orge Autres Lieu ESPACE JEAN LURCAT Adresse Place du Maréchal Leclerc Ville JUVISY SUR ORGE Departement Essonne Lieu Ville ESPACE JEAN LURCAT latitude longitude 48.69130240825074;2.3755854545931068

ESPACE JEAN LURCAT JUVISY SUR ORGE Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juvisy-sur-orge/