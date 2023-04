Les Fleurs de Macchabee ESPACE JEAN LURCAT, 15 avril 2023, JUVISY SUR ORGE.

Les Fleurs de Macchabee ESPACE JEAN LURCAT. Un spectacle à la date du 2023-04-15 à 14:00 (2023-04-15 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Grégoire Cuvier – Théâtre de chairDurée 9h Les Fleurs de Macchabée est un polar fleuve pour le théâtre, une expérience jubilatoire dont vous vous souviendrez toute votre vie… Pendant neuf heures d’un spectacle haletant (comprenant plusieurs pauses bien entendu!), la troupe, menée tambour battant par le metteur en scène Grégoire Cuvier, nous emmène de Marseille à Tel-Aviv en passant par la Touraine, sur les traces d’un homme dont le besoin de tuer plonge ses racines dans ses propres blessures. Une équipe d’enquêteurs se lance dans une course éperdue à travers le temps pour que justice soit rendue. Cette justice dont l’impérieuse nécessité anime le cœur des hommes et des femmes, les poussant, comme chacun l’apprendra au cours de cette enquête hors-norme, aux plus belles actions comme aux plus dévastatrices entreprises ! Empruntant les codes des séries policières, Les Fleurs de Macchabée se présente tout à la fois comme un polar et une folle aventure théâtrale avec pauses roboratives et dîner à partager. Une journée pleine de frissons guidée par une seule maxime : notre besoin de justice est sans limites… Les Fleurs de Macchabee

Votre billet est ici

ESPACE JEAN LURCAT JUVISY SUR ORGE Place du Maréchal Leclerc Essonne

20.0

EUR20.0.

