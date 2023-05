Découverte des Martellières GAEC les Martellières, 1 juin 2023, Juvigny Val d'Andaine.

Située dans le bocage domfrontais et bordant la Mayenne, cette ferme cidricole, laitière et céréalière réveille vos sens et vous plonge dans son histoire. Depuis quatre générations, on met à l’honneur les produits du terroir : calvados, poiré, poiré rosé, pommeau, poirissimo, jus de pomme, jus de poire, vinaigre de cidre, huile de colza mais aussi terrines ou confitures de producteurs locaux.

Rendez-vous sur place à Sept-Forges. Durée: 2h00. Réservation possible jusqu’à 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme..

2023-06-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-01 17:00:00. .

GAEC les Martellières Route de Bagnoles

Juvigny Val d’Andaine 61330 Orne Normandie



Located in the Domfrontais bocage and bordering the Mayenne, this cider, dairy and cereal farm will awaken your senses and immerse you in its history. For four generations, we have been honouring local products: calvados, poiré, poiré rosé, pommeau, poirissimo, apple juice, pear juice, cider vinegar, rapeseed oil, but also terrines or jams from local producers.

Meeting point at Sept-Forges. Duration: 2 hours. Reservation possible until 11:30 am the same day at the Tourist Office.

Situada en el bocage de Domfrontais y lindando con la Mayenne, esta explotación sidrera, lechera y cerealista despierta sus sentidos y le sumerge en su historia. Desde hace cuatro generaciones, hacemos honor a los productos locales: calvados, poiré, poiré rosé, pommeau, poirissimo, zumo de manzana, zumo de pera, vinagre de sidra, aceite de colza, pero también terrinas o mermeladas de productores locales.

Punto de encuentro en Sept-Forges. Duración: 2 horas. Reserva posible hasta las 11:30 h del día en la Oficina de Turismo.

Dieser in der Bocage Domfrontais gelegene und an die Mayenne grenzende Bauernhof mit Apfelwein-, Milch- und Getreideanbau weckt Ihre Sinne und lässt Sie in seine Geschichte eintauchen. Seit vier Generationen werden hier die Produkte der Region geehrt: Calvados, Poiré, Poiré rosé, Pommeau, Poirissimo, Apfelsaft, Birnensaft, Cidre-Essig, Rapsöl, aber auch Terrinen oder Marmeladen von lokalen Produzenten.

Treffpunkt vor Ort in Sept-Forges. Dauer: 2.00 Uhr. Reservierung bis 11.30 Uhr am selben Tag im Fremdenverkehrsamt möglich.

Mise à jour le 2023-05-14 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme