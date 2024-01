APÉRO LIVE CONCERT DES MICHELS Juvignac, vendredi 26 janvier 2024.

Le vendredi 26 janvier à 18h, la Médiathèque Théodore Monod inaugure le premier Apéro Live de l’année 2024 avec un concert participatif des Michels , duo atypique, poétique et loufoque.

Cédric Laronche et Arnaud Delosanne, accompagnés de leurs contrebasse et ukulélé, forment Les Michels .

Leur originalité ? Interpréter, à la demande du public et de façon humoristique, le répertoire de chanteuses et chanteurs décédé(e)s comme Michel Brassens, Michel Nougaro, Michèle Piaf, Michel Dassin ou même Michel Delpech ! Autant de chansons qui font la richesse du patrimoine culturel francophone et qui n’ont aucun secret pour eux.

Interactif et intergénérationnel, leur répertoire est une invitation à se retrouver autour de refrains que l’on redécouvre avec plaisir, dans une simplicité aussi émouvante que jubilatoire

Réservation conseillée (places limitées) mediatheque@juvignac.fr

2 Rue du Poumpidou

Juvignac 34990 Hérault Occitanie mediatheque@juvignac.fr



