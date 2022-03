Juventud manifeste jonglé Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Juventud manifeste jonglé Centre culturel – Théâtre des Mazades, 12 avril 2022, Toulouse. Juventud manifeste jonglé

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le mardi 12 avril à 20:30

Cirque —— **Cie Niconor de Elia** **En partenariat avec la Grainerie** Avec la jeunesse comme point de départ et le futur comme horizon, Juventud vous embarque dans un jeu de variations à cinq, une spirale ascendante où s’entremêlent jonglerie, mouvement, son, lumière et vidéo. Sur un plateau blanc cadré de noir, cinq corps se cherchent, se perdent et s’amusent à se rattraper. **Mise en scène, chorégraphie** Nicanor de Elia / **Jonglage** Juan Duarte Mateos, Lucas Castelo Branco, Nahuel Desanto, Walid El Yafi, Gonzalo Fernandez Rodriguez / **Dramaturgie** Olivier Hespel

Tarif A

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T20:30:00 2022-04-12T23:59:00

