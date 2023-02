JUVENTUD Cie Nicanor de Elia LE BASCALA, 1 avril 2023, BRUGUIERES.

JUVENTUD Cie Nicanor de Elia LE BASCALA. Un spectacle à la date du 2023-04-01 au 2023-04-01 19:00. Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Le Bascala (2-10559395) présente ce spectacle Cinq jongleurs utilisent la jonglerie comme instrument poétique et geste révolutionnaire. Juventud se pose en manifeste jonglé creusant dans la force de la jeunesse son énergie et son aspiration à l’accélération. Ici, la beauté surgit de la complexité bâtarde d’un groupe en mouvement anarchique et en accélération constante. Célébrant la vitesse et le changement, Juventud s’appuie sur la physicalité circassienne dans un jeu de cohabitations multiples, de frottements et de contrastes : une ode à la liberté. La jonglerie est un plaisir solitaire. Empruntant le passing through au chorégraphe David Zambrano, Nicanor de Elia entraine cinq jongleurs à renoncer à la sécurité de l’autarcie. Avec la jeunesse comme point de départ et le futur comme horizon à recharger d’énergies porteuses, ils s’embarquent dans un jeu de variations mêlant jonglerie, mouvement, son, lumière et vidéo. Dans une spirale ascendante, ils s’élancent, se perdent et se rattrapent, s’affirment et se contaminent les uns les autres, en quête d’une combinaison qui les aspirera dans une dynamique commune, a la fois plurielle et partagée. Tarif réduit : demandeur d’emploi, étudiants, moins de 18 ans, CE, adhérent FNACTarif enfant : -12 ansRéservation PMR : 06 30 16 16 09 EUR24.2 24.2 euros

LE BASCALA BRUGUIERES 12, rue de la Briqueterie Haute-Garonne

Tarif réduit : demandeur d’emploi, étudiants, moins de 18 ans, CE, adhérent FNAC

Tarif enfant : -12 ans

Réservation PMR : 06 30 16 16 09

