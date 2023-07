JOURNÉE DÉCOUVERTE ULM À L’AÉROCLUB DU XAINTOIS Juvaincourt, 8 juillet 2023, Juvaincourt.

Juvaincourt,Vosges

Journée découverte ULM à l’Aéroclub du Xaintois

Aéroport Epinal-Mirecourt LFSG

– Taxe d’atterrissage gratuite,

– De nombreux événements et surprises,

– Restauration sur place : Food Truck,

– Tombola au profit d’une association.. Tout public

Samedi 2023-07-08 08:00:00 fin : 2023-07-08 . 0 EUR.

Juvaincourt 88500 Vosges Grand Est



Microlight discovery day at the Aéroclub du Xaintois

Epinal-Mirecourt LFSG airport

– Free landing fees,

– Numerous events and surprises,

– On-site catering: Food Truck,

– Tombola in aid of an association.

Jornada de descubrimiento del ultraligero en el Aéroclub du Xaintois

Aeropuerto de Epinal-Mirecourt LFSG

– Tasas de aterrizaje gratuitas,

– Muchos eventos y sorpresas,

– Catering in situ: Food Truck,

– Tómbola benéfica.

UL-Schnuppertag im Aéroclub du Xaintois

Flughafen Epinal-Mirecourt LFSG

– Kostenlose Gebühr für die Landung,

– Zahlreiche Veranstaltungen und Überraschungen,

– Verpflegung vor Ort: Food Truck,

– Tombola zugunsten eines Vereins.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT MIRECOURT