Bijoux artisanaux de Justine Théo D’Or en argent ou vermeil et pierres fines Justine Théo D’Or à Espace Lune Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Bijoux artisanaux de Justine Théo D’Or en argent ou vermeil et pierres fines Justine Théo D’Or à Espace Lune, 1 avril 2023, Paris. Bijoux artisanaux de Justine Théo D’Or en argent ou vermeil et pierres fines 1 et 2 avril Justine Théo D’Or à Espace Lune Découverte et démonstrations du métier de bijoutière joaillière Justine Théo D’Or à Espace Lune 34 rue de la lune 75002 Paris Quartier de Bonne-Nouvelle Paris 75002 Île-de-France Diplômée à l’école Boulle en bijouterie joaillerie et à la Sorbonne en Histoire de l’Art, je réalise mes bijoux dans mon atelier. Ce sont des pièces uniques, en quantités limités ou en commandes spéciales. Je travaille en circuit court.

Mes fournisseurs de pierres, d’outillage, et de métaux précieux sont dans le quartier. Mes métaux sont recyclés à 90%. J’ai les labels Artisan d’art, Membre pépinière 2021 des Ateliers d’Art de France et Fabriqué à Paris 2022 et 2023. Mon atelier qui a gardé tout son charme et son authenticité, se trouve dans l’ancien Bougnat de mes arrières grands parents auvergnats.

Venez découvrir mon métier dans mon atelier-boutique situé au cœur de Paris. Je vous présenterai les étapes de la conception à la fabrication d’un bijou : le gouaché, la sculpture sur cire d’abeille, le travail du métal, le sertissage et le polissage. Vous découvrirez les outils que j’utilise et la manière de s’en servir.

Vous pourrez voir mes créations que je fabrique en métaux précieux, sertis de pierres fines ou ornementales. Je puise mes principales sources d’inspiration dans le monde du vivant, de la nature, mais aussi dans l’Histoire par les connaissances que j’ai acquises.

Mes collections prennent forme au gré de mes envies et de ma fantaisie. Chaque pièce raconte une histoire et sollicite l’imaginaire de celui qui se l’approprie. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Justine Théo D’Or

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Justine Théo D'Or à Espace Lune Adresse 34 rue de la lune 75002 Paris Quartier de Bonne-Nouvelle Ville Paris lieuville Justine Théo D'Or à Espace Lune Paris

Justine Théo D'Or à Espace Lune Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Bijoux artisanaux de Justine Théo D’Or en argent ou vermeil et pierres fines Justine Théo D’Or à Espace Lune 2023-04-01 was last modified: by Bijoux artisanaux de Justine Théo D’Or en argent ou vermeil et pierres fines Justine Théo D’Or à Espace Lune Justine Théo D'Or à Espace Lune 1 avril 2023 Justine Théo D'Or à Espace Lune Paris Paris

Paris