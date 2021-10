Saint-Gaultier Les Chimères Indre, Saint-Gaultier Justin VALI à Saint-Gaultier (36) Les Chimères Saint-Gaultier Catégories d’évènement: Indre

**Justin Vali** est le maitre de la **valiha**, la harpe malgache, une harpe en bambou aux sonorités douces et envoûtantes. Sur les Hauts-Plateaux de Madagascar, les chants partagés sont accompagnés dans les villages par cet instrument singulier qui a également trouvé grâce dans les cours des dynasties malgaches. **Justin Vali** a enregistré pour des labels prestigieux au cours de sa carrière, notamment pour la collection _**RealWorld**_ de Peter Gabriel. En 2006, il a reçu le **Grand Prix de la Sacem pour la musique traditionnelle**. Concert + 1 boisson (apéritif, vin, bière, soda…) : 12 euros Assiettes chaudes & consistantes à 6 euros ! Réserver en ligne [www.leschimeres-brenne.fr](https://www.leschimeres-brenne.fr) Réserver par sms ou nous joindre **06 62 16 82 40** Paiement sur place A partir de 18h00, premier set à 19h00 – * Un concert annoncé dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** –

Le maitre de la valiha, la harpe malgache, une harpe en bambou aux sonorités douces et envoûtantes. Les Chimères 1 place de l'Hôtel de Ville 36800 Saint-Gaultier

