JUSTIN TIMBERLAKE LDLC ARENA Decines Charpieu, samedi 7 septembre 2024.

Commandes limitées à 4 billets par acheteur.(23 Février 2024) – Aujourd’hui, le célèbre musicien, acteur et artiste Justin Timberlake annonce la très attendue partie européenne et britannique de sa tournée mondiale The Forget Tomorrow World Tour, avec treize nouveaux spectacles dans huit pays. Produite par Live Nation, la tournée s’arrêtera notamment en Pologne, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède et en France.De plus, l’artiste aux multiples récompenses sort son nouveau titre Drown via RCA Records. Écrit par Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Henry Walter, Amy Allen, Kenyon Dixon et produit par TImberlake Louis Bell, Cirkut (Maroon 5, The Weeknd).La tournée compte désormais 67 dates dans le monde entier, d’avril à décembre de cette année. En Amérique du Nord, 22 représentations ont déjà eu lieu à guichets fermés et plus de 550 000 billets ont été vendus aux États- Unis.Timberlake interprétera ses plus grands succès ainsi que des chansons de son nouvel album Everything I Thought It Was, comme Selfish et son dernier single Drown , disponible dès aujourd’hui. Son sixième album studio Everything I Thought It Was sortira le 15 mars. Le mois dernier, Timberlake a sorti son single et son clip “Selfish”, qui a été écouté plus de 57 millions de fois dans le monde entier et visionnés plus de 14 millions de fois sur YouTube. Justin Timberlake a également participé en tant qu’invité spécial à l’émission Saturday Night Live sur NBC, où il a interprété ses singles “Selfish” et “Sanctified” feat. Tobe Nwigwe.————Infos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur le site de la salle.Billetterie PSH :Tarif unique de 56.5€ par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%. Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant :http://lyonna.is/BilletteriePSH-PMR (dans la limite des places disponibles).Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurement.

Tarif : 56.50 – 139.00 euros.

Début : 2024-09-07 à 19:30

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69