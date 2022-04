Justin Sullivan New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Justin Sullivan New Morning, 30 mai 2022, Paris. Le lundi 30 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant tarif New Morning : 24.2 EUR

Justin Sullivan, le chanteur/guitariste leader de New Model Army passe par le New Morning pour son unique date Française en solo acoustique ! Il interprétera des extraits de son dernier album solo “Surrounded” ainsi que des titres intemporels de NMA. Un rendez-vous intimiste et poétique à ne pas manquer ! “Surrounded” est une collection de seize nouvelles chansons, écrites dans les premières semaines de l’enfermement de 2020. Ces chansons sont des compositions guitare-voix qui soulignent l’amour de Sullivan pour les contes, les paysages ouverts et les atmosphères puissantes. Enregistré en grande partie chez lui, l’album bénéficie également de la contribution de nombreux autres musiciens, dont Jon Thorne à la basse (Lamb), Tom Moth à la harpe (Florence and the Machine – et frère de Ceri Monger, bassiste du NMA), ainsi que des arrangements de cordes de ses amis compositeurs Tobias Unterberg, Henning Nügel et Shir-Ran Yinon. On y retrouve également tous les membres actuels de New Model Army. L’album a été mixé par Lee Smith aux Greenmount Studios de Leeds, coproducteur et mixeur des derniers albums de New Model Army, dont “From Here” de 2019, leur album le mieux classé à ce jour dans le monde. New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220530-5465-justin-sullivan.html

