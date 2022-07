Justin Adams et Mauro Durante : Still moving – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Justin Adams et Mauro Durante : Still moving – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon, 6 décembre 2022, Bouguenais.

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h) Pizzica blues Mauro Durante est violoniste et percussionniste, figure incontournable du fameux groupe sud-italien Canzioniere Grecanico Salentino. Justin Adams est guitariste, producteur et compositeur, ayant notamment été le musicien de Robert Plant ou le producteur de Tinariwen et Rachid Taha. La rencontre de ces deux hommes est née de la Notte della Taranta, dans les Pouilles, initiée par Ludovico Einaudi. Le fruit de ce travail à quatre mains est un concert élégant, entremêlant les musiques populaires du sud de l’Italie aux sons blues-rock d’une guitare électrique toute en retenue. Justin Adams : guitare, chant / Mauro Durante : violon, tamburello, daf, chant Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais 44340

