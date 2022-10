Juste une mise au point Ifs, 8 novembre 2022, Ifs.

ÉTATS D’ÂME D’UNE FEMME SANS ALIBI

Théâtre, marionnettes et musique

Après s’être mise à nu dans L’imposture, un autoportrait bouleversant d’humour et de tendresse, Lucie Hanoy a décidé d’orienter sa nouvelle création vers les autres, les marginalisés, en questionnant le regard que la société porte sur eux.

Lucie Hanoy aime partir de sa propre histoire pour en faire quelque chose d’universel. Ici, le point de départ, c’est l’histoire d’une soeur qui assiste à la « décompensation schizophrène » de son frère. Nourrie de son expérience d’animatrice en séjour adapté, elle dressera le portrait de personnes atteintes de maladies, handicaps et troubles mentaux : leurs souvenirs, leurs délires… et comment ils ont rendu sa vie plus poétique. Dans la lignée du travail mené par la Big Up Cie, marionnette Kokoschka, muppets, humour et musique live seront au rendez-vous pour questionner la norme, déconstruire les idées reçues et les a priori, le temps de Juste une mise au point.

Co-création Le Sablier et la Big Up Cie

Crédits photo : Big up Cie

