« Juste une mise au point » – Big Up Compagnie Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette Paris

Paris

Du mercredi 25 janvier 2023 au samedi 04 février 2023

dimanche

de 17h00 à 18h15

samedi

de 18h00 à 19h15

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h15

20€ / 16€ / 13€

Après un premier spectacle autobiographique, Lucie Hanoy a décidé de parler des autres. Un événement familial l'a conduite vers un sujet peu abordé : la maladie mentale et les clichés qui l'entourent. A partir de ses recherches, la comédienne a élaboré un spectacle parfaitement huilé – du moins, c'est ce qu'elle annonce dans son préambule, face au public… C'était oublier l'apparition de petits incidents techniques, des digressions à répétitions et l'ego de l'artiste qui revient au galop. Dans cette pièce faussement fouillis, on croit se perdre, et l'artiste aussi ! Heureusement, il y a l'optimisme de l'ami Rémy et la variété des années 1980 pour nous ramener à l'essentiel. En racontant comment une comédienne tente de faire un spectacle, Lucie Hanoy réaffirme le style qui l'a révélée dans L'Imposture, un mélange de mise à distance par l'humour et l'autodérision, de poésie tonique et d'émotion partagée. Juste une mise au point – titre d'un tube de 1983 – offre un regard inattendu sur la marginalité psychiatrique et mentale. Un hommage à ceux qui ne rentrent pas dans les cases, et un hymne à la rencontre, le meilleur des antidotes pour neutraliser la peur de l'autre. Le Mouffetard, Théâtre des arts de la Marionnette 73 rue Mouffetard 75005 Paris

