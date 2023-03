Juste une Illusion LE PHARE Saint-COULOMB Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Coulomb

Juste une Illusion LE PHARE, 1 avril 2023, Saint-COULOMB. Juste une Illusion LE PHARE. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:30 (2023-04-01 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. PLEIN VOL (2-1094548 / 3-1094549) présente : ce spectacle. Pendant 2 heures des numéros mêlant Mentalisme, Magie, Numéro visuels et Grandes Illusions et un nouveau numéro de Perroquets vont se succéder le tout sera dynamisé par un showman qui donnera le tempo à ce show bluffant qui comme l’indique son titre est “ Juste une illusion “ ! Un spectacle totalement 100 % inédit Votre billet est ici LE PHARE Saint-COULOMB RUE DU LAC Ille-et-Vilaine PLEIN VOL (2-1094548 / 3-1094549) présente : ce spectacle. Pendant 2 heures des numéros mêlant Mentalisme, Magie, Numéro visuels et Grandes Illusions et un nouveau numéro de Perroquets vont se succéder le tout sera dynamisé par un showman qui donnera le tempo à ce show bluffant qui comme l’indique son titre est “ Juste une illusion “ ! Un spectacle totalement 100 % inédit .23.0 EUR23.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Coulomb Autres Lieu LE PHARE Adresse RUE DU LAC Ville Saint-COULOMB Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville LE PHARE Saint-COULOMB

LE PHARE Saint-COULOMB Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-coulomb/

Juste une Illusion LE PHARE 2023-04-01 was last modified: by Juste une Illusion LE PHARE LE PHARE 1 avril 2023 LE PHARE Saint-COULOMB

Saint-COULOMB Ille-et-Vilaine