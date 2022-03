“Juste une femme” Catégorie d’évènement: île de France

Partez à la rencontre de cette femme, et de son histoire à travers ce spectacles de cirque documentaire solo des plus touchants ! Porter la voix A l’origine de la création de Juste une femme il y a la rencontre de Cécile Yvinec, circassienne, avec une femme, Aissetou, qui lui raconte son parcours et dont elle enregistre le témoignage. Ce récit recueilli devient alors le fil rouge du spectacle que la compagnie créée comme une pièce de cirque documentaire, un solo, retraçant la migration de cette femme contrainte de fuir son pays. Cirque, danse et textes se mêlent pour dire la singularité de chacun des récits d’exilés. Compagnie Cabas

Mise en scène : Sophia Perez

Auteure – interprète et créatrice sonore : Cécile Yvinec

Chorégraphe : Karine Noël

Contact : 0149926161 billetterie-houdremont@lacourneuve.fr https://houdremont.lacourneuve.fr/agenda/2021/juste-une-femme https://www.facebook.com/houdremontlacourneuve

