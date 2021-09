Marseille Inga des Riaux (vieux gréement) Bouches-du-Rhône, Marseille JUSTE UN SWING Inga des Riaux (vieux gréement) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

JAZZ Manouche… … sur l’eau à bord du bateau “Inga Dés Riaux” Une contrebasse, une guitares, un violon et… un accordéon vont vous transporter sur cette musique Manouche dont on ne se lasse jamais; du swing endiablé aux mélodies les plus douces nous parcourrons les compositions de Django Reinhardt de Stéphane Grappelli … Ce savant mélange des instrument‌s devrait ravir toutes les oreilles …! Fred Ladame au violon, Christophe Lourdez à la guitare, Jo Labita à l’accordéon , JM Pallavicini à la contrebasse. A bientôt … ! RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 15€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 20h30 / Concert à 21h00 Sur place à petits prix : assiette tapas, boissons, desserts, cafés Les talons fins sont interdits à bord ! Vieux Gréement Inga des Riaux à quai 175 plage de l’Estaque – Cale de mise à l’eau du Port de la lave 13016 Marseille (parking gratuit devant le bateau)

