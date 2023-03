Juste Un Soir SALLE 2 – THEATRE MAISON DE GUIGNOL, 27 mai 2023, LYON.

Juste Un Soir SALLE 2 – THEATRE MAISON DE GUIGNOL. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 19:30 (2023-03-04 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Un soir d’octobre en en 1960. Maurice tombe en panne sur une route de campagne. Il pleut averse. Il va se réfugier dans la maison la plus proche dans l’espoir de pouvoir s’abriter et appeler une dépanneuse. Mais l’orage redouble et le téléphone ne passe pas. Maurice va devoir rester plus longtemps que prévu. Cette soirée sera la plus troublante de sa vie. A tel point qu’il y pensera longtemps. On se dit souvent que si c’était à refaire, on aurait fait diffé- remment. Maurice lui va chercher… Une seconde chance ! Une comédie de Julien Sigalas. Avec en alternance : Wenceslas Lifschutz, Alice Cansé, Pauline Tanca, Soffiène et Alexis Reyboz. Juste Un Soir

SALLE 2 – THEATRE MAISON DE GUIGNOL LYON 2 MONTEE DU GOURGUILLON Rhône

