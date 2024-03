JUSTE UN SOIR COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest, dimanche 28 avril 2024.

Une plongée au coeur des années 60, de l’humour, des quiproquos et beaucoup de fantaisie.On se dit souvent que si c’était à refaire, on aurait fait différemment. Maurice lui va chercher… Une seconde chance. Un soir d’octobre en en 1960. Maurice tombe en panne sur une route de campagne. Il pleut à verse. Il va se réfugier dans la maison la plus proche dans l’espoir de pouvoir s’abriter et appeler une dépanneuse. Mais l’orage redouble et le téléphone ne passe pas. Maurice va devoir rester plus longtemps que prévu. Cette soirée sera la plus troublante de sa vie. A tel point qu’il y pensera longtemps. Une comédie où se mêle nostalgie et tendresse, émotion et quiproquos, Simone de Beauvoir et Elvis Presley.Par l’auteur de 20 ans après ! , La guerre des sexes aura t-elle lieu ? et Célibataires .

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 17:30

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29