Juste un mouvement de Vincent Meessen Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles, 28 septembre 2021, Paris.

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première !

En avant-première JUSTE UN MOUVEMENT de Vincent Meessen, en sa présence (2021 – Belgique/France/Sénégal – 1h48 – VO stf.) Festival de Berlin 2021. FID Marseille 2021.

“Omar est mort !” Une voix crie ces mots à Dakar, le 11 mai 1973. L’aîné de la famille Blondin Diop, jeune philosophe militant, beau parleur maoïste dans La Chinoise de Jean-Luc Godard, se serait suicidé dans sa cellule de la prison de l’île de Gorée. Sa famille et ses amis n’en croient rien et exigent que toute la lumière soit faite sur ce crime politique. Un fantôme rôde dans la capitale sénégalaise en ébullition. Juste un Mouvement est une adaptation libre de La Chinoise, le film de Jean-Luc Godard tourné en 1967 à Paris. Resituant ses rôles et personnages cinquante ans plus tard à Dakar, et actualisant son intrigue, cette nouvelle version offre une méditation sur la relation entre politique, justice et mémoire. Bien qu’il ne soit plus vivant, Omar Blondin Diop, le seul étudiant véritablement maoïste dans le film original, devient désormais le personnage clé.

