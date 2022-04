JUSTE UN INSTANT AVANT LA FIN DU MONDE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: 31000

Toulouse

JUSTE UN INSTANT AVANT LA FIN DU MONDE Toulouse, 15 juin 2022, Toulouse. JUSTE UN INSTANT AVANT LA FIN DU MONDE THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse

2022-06-15 21:00:00 – 2022-06-15 22:15:00 THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne

JUSTE UN INSTANT AVANT LA FIN DU MONDE

9 EUR

Trois personnes qui ne se connaissent pas sont convoqués pour participer à un jury populaire. C'est en tout cas ce qu'on leur a dit. Mais le lieu où on les a réunis n'est pas un tribunal. Ils apprennent qu'ils sont là pour décider ensemble comment gérer les conséquences d'une catastrophe inévitable qui doit frapper le monde dans un futur très proche. Les opinions divergent et de nombreux rebondissements viennent relancer le débat. Une critique acerbe sur les manipulations du pouvoir : jusqu'où peuvent aller nos dirigeants pour justifier « une bonne cause » ?

