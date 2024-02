Juste un fil de Mourad Merzouki + ATELIER Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers, dimanche 31 mars 2024.

Le dimanche 31 mars 2024

de 17h00 à 18h00

.Tout public. gratuit sous condition

Cirque & danse dans le cadre du festival familles & jeune public Babel Mômes

Mourad Merzouki avec les apprenti·es artistes de l’Académie Fratellini

Cirque & danse | 20 min | Dès 5 ans

Le chorégraphe Mourad Merzouki, figure du mouvement hip-hop, inscrit son travail au carrefour de multiples disciplines. Autour de la danse hip-hop explorée dans tous ses styles, se greffent le cirque, les arts martiaux, les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Avec cette pièce pour l’espace public conçue avec les six circassien·nes de l’Académie et deux danseurs, il retrouve ainsi les codes de la rue des danses urbaines avec l’itinérance du cirque pour une signature cirque et hip-hop. Main à main, danse acrobatie, fil de fer, jonglage les artistes développent leur langage commun impulsé par cet artiste qui sait comme personne faire dialoguer les arts et disparaître les frontières.

ATELIER CIRQUE · 16h ou 17h30 (avant ou après le spectacle)

45 min | Dès 5 ans

Venez découvrir les multiples disciplines du cirque en compagnie des professeur·e·s de l’Académie Fratellini. Des instants conviviaux à partager en famille, entre slackline, jonglage, rola bola, acrobatie et boules d’équilibre.

Des ateliers conçus pour prendre conscience de son corps et de l’espace, découvrir les disciplines circassiennes ou encore manipuler des objets dans une approche ludique suscitant l’imaginaire et la créativité.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300

Contact : https://www.villesdesmusiquesdumonde.com/dates/juste-un-fil-mourad-merzouki/

