Du premier baiser aux derniers jours, en passant par les relations familiales et amicales, les disputes autour du berceau, ainsi que les retours du bureau, les spectateurs vont vivre le temps d’une heure, plusieurs tranches de vie d’un couple ordinaire. Cette pièce de théâtre sur le thème de l’amour rapellera des souvenirs à certains et sèmera le doute chez d’autres… « Juste pour le pire » est l’histoire d’un couple uni pour le rire, mais aussi pour le pire… Médiathèque intercommunale de Notre-Dame de Gravenchon 3 rue du président René Coty 76330 Port-Jérôme-sur-Seine Notre-Dame-de-Gravenchon Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T20:30:00 2022-01-20T21:30:00

