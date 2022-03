JUSTE POUR ELLES Lavérune Lavérune Catégories d’évènement: Hérault

Lavérune Hérault Lavérune EUR 49 49 Pour la journée de la femme, le Château de l’Engarran organise une après-midi 100% féminin “Juste pour elles”. Voici le programmes pour la journée de la femme : Réserver votre après midi de bien-être dans un Château… Entre femmes !

Au programme : atelier cosmétique, cours de yoga, dégustation de vins et chocolats… On prend soin de vous ! LE PROGRAMME EN DÉTAIL : ► 14h-15h30

Atelier cosmétique avec Beauty Concept by Géraldine, dans la salle à manger du Château ► 15h30-17h

Cours de Yoga avec Delphine, dans le Château (ou dans les jardins si le temps le permet) ► 17h-18h30

Dégustation de chocolats avec un chocolatier local, Le Point Gourmand by Gabriel dans le grand salon du Château, associée à une dégustation des vins du domaine ! EN BREF, une après midi réservée aux femmes

Réserver votre après midi de bien-être dans un Château… Entre femmes !

