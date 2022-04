JUSTE LA FIN DU MONDE Sainte-Pazanne Sainte-Pazanne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Pazanne Loire-Atlantique Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles. De cette visite qu’il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit…” Le Théâtre du Héron s’empare du chef-d’œuvre de Jean-Luc Lagarce, au programme du BAC de français. Spectacle proposé par Le Théâtre du Héron.

A PROPOS DU SPECTACLE : "Louis retourne dans sa famille pour l'informer de sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on se porte à travers les éternelles querelles. De cette visite qu'il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit…" Le Théâtre du Héron s'empare du chef-d'œuvre de Jean-Luc Lagarce, au programme du BAC de français. Spectacle proposé par Le Théâtre du Héron.

Bord de plateau : La représentation sera suivie d'une rencontre avec l'équipe artistique. à partir de 11 ans. Placement libre. Ouverture de la salle 45 min avant.

JUSTE LA FIN DU MONDE
Sainte-Pazanne, 30 avril 2022, 20:30:00

