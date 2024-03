Juste la fin du monde P’tit théâtre Notre-Dame Redon, dimanche 24 mars 2024.

Juste la fin du monde P’tit théâtre Notre-Dame Redon Ille-et-Vilaine

Pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Yto Legout.

Louis revient dans sa famille après douze ans d’absence. Il est parti vivre sa vie loin de sa mère, de son frère, et n’a pas vu sa petite sœur Suzanne grandir. Il revient quand on ne l’attendait plus. Il a trente-quatre ans, il sait qu’il va mourir et veut

leur annoncer lui-même. Une pièce poignante, drôle, touchante sur la place que chacun peut prendre au sein d’une famille. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

P’tit théâtre Notre-Dame 4 Quai Robert Surcouf

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne tkammerer@hotmail.fr

