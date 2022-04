Juste la fin du monde – par le Théâtre du Héron Théâtre (Le) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Juste la fin du monde – par le Théâtre du Héron Théâtre (Le) – Rezé, 3 mai 2022, Rezé. 2022-05-03 Représentations mardi 3 mai 2022 à 14h et à 20h

Horaire : 14:00 15:30

Gratuit : non 14 € / 12 € réduit ou Pass 2 spectacles : Juste la fin du monde le 3/5/22 à 14h ou 20h + Le malade imaginaire le 5/5/22 à 14h30 ou 20h30 : 19 € BILLETTERIE : www.helloasso.com Représentations mardi 3 mai 2022 à 14h et à 20h Théâtre contemporain. Pièce de Jean-Luc Lagarce (au programme du BAC 2022) Louis retourne dans sa famille pour l’informer de sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles. De cette visite qu’il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit… Mise en scène de Fanny Bloc et Gaspard LegendreAvec Caroline Aïn, Lucas Borzykowski, Louise Legendre, Gaspard Legendre et Valérie ZaccomerDurée : 1h30 Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr http://theatreduheron.fr/

