JUSTE LA FIN DU MONDE

Théâtre de Chaoué 11 rue du Moulin de Chaoué Allonnes

2021-11-12

Allonnes 72700

THÉÂTRE

” Je décidai de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage, pour annoncer, lentement, avec soin, avec soin et précision, pour annoncer, dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable. ”

Ce texte de Jean-Luc Lagarce explore la tension et la complicité à retrouver, à travers une famille à laquelle on peut tous s’identifier. Quand les mots ne suffisent plus, ou qu’ils sont trop lourds, le piano, joué à vue, prend le relai.

de Jean-Luc Lagarce

Compagnie Je Voudrais que rêver (72)

Mise en scène Alexis Nogueras & Jane Templier

Regard extérieur Valérie Pourroy et Hiroko Patoureau

avec Léa Clément, Muriel Dubos, Pierre Esnaud, Jane Templier, Steven Thomazo, Chan Valy

Création lumière Paul Letondor

Soutiens : Théâtre de Chaoué, Espace Scelia, Centre du Val de Vray, Ville du Mans, Coup de coeur Créavenir

© JVQR

Semaine du théâtre amateur

DÈS 12 ANS / 1H50

Prix libre – A partir de 5 euros…

> service baby-sitting vendredi 12 novembre

Juste la fin du monde – Théâtre de Chaoué

contact@theatredechaoue +33 2 43 80 40 08 https://www.theatredechaoue.fr/le-th%C3%A9%C3%A2tre-de-chaou%C3%A9/

Théâtre de Chaoué 11 rue du Moulin de Chaoué Allonnes

